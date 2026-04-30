В Минобороны назвали рекордное число сбитых за сутки БПЛА Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 571 украинский беспилотник в зоне СВО

Силы ПВО сбили 571 украинский беспилотный летательный аппарат в зоне СВО за сутки, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, также сбиты семь управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 571 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что атаковавшие Пермь украинские дроны «Лютый» запускались из Днепропетровской области. По информации источников, БПЛА летели стаями по несколько штук, а перед запуском их доработали, установив дополнительный бак, что позволило увеличить расстояние возможной атаки. В Минобороны России информацию не комментировали.

Утром 30 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 189 украинских беспилотников над регионами России. По данным министерства, вражеские БПЛА были сбиты над территориями 14 российских регионов.