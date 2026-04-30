День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 12:36

В Минобороны назвали рекордное число сбитых за сутки БПЛА

Минобороны России: силы ПВО за сутки сбили 571 украинский беспилотник в зоне СВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО сбили 571 украинский беспилотный летательный аппарат в зоне СВО за сутки, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, также сбиты семь управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 571 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что атаковавшие Пермь украинские дроны «Лютый» запускались из Днепропетровской области. По информации источников, БПЛА летели стаями по несколько штук, а перед запуском их доработали, установив дополнительный бак, что позволило увеличить расстояние возможной атаки. В Минобороны России информацию не комментировали.

Утром 30 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 189 украинских беспилотников над регионами России. По данным министерства, вражеские БПЛА были сбиты над территориями 14 российских регионов.

Власть
Минобороны РФ
БПЛА
ПВО
СВО
ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.