Более 100 домов в Туапсе остались без света

Более 100 домов в Туапсе остались без света Более 100 домов в Туапсе остались без электричества после атаки дронов

Жители 132 домов на улице Кошкина в Туапсе остаются без электроснабжения после пожара на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает Telegram-канал оперштаба региона. Возгорание на предприятии произошло в результате атаки беспилотников. В настоящее время на месте происшествия ведутся активные восстановительные работы.

В Туапсе продолжают восстанавливать коммунальную инфраструктуру, пострадавшую в результате пожара на НПЗ из-за атаки беспилотников киевского режима. Сейчас идет оценка ущерба, какое оборудование предстоит восстановить, — говорится в сообщении.

Специалисты уже получили доступ к поврежденным объектам и занимаются определением объема необходимых ремонтных мероприятий. Энергетики оценивают состояние оборудования, пострадавшего во время инцидента.

Прежде в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшего после новой атаки БПЛА. По его данным, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор.