30 апреля 2026 в 13:33

Более 100 домов в Туапсе остались без света

Более 100 домов в Туапсе остались без электричества после атаки дронов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Жители 132 домов на улице Кошкина в Туапсе остаются без электроснабжения после пожара на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает Telegram-канал оперштаба региона. Возгорание на предприятии произошло в результате атаки беспилотников. В настоящее время на месте происшествия ведутся активные восстановительные работы.

В Туапсе продолжают восстанавливать коммунальную инфраструктуру, пострадавшую в результате пожара на НПЗ из-за атаки беспилотников киевского режима. Сейчас идет оценка ущерба, какое оборудование предстоит восстановить, — говорится в сообщении.

Специалисты уже получили доступ к поврежденным объектам и занимаются определением объема необходимых ремонтных мероприятий. Энергетики оценивают состояние оборудования, пострадавшего во время инцидента.

Прежде в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшего после новой атаки БПЛА. По его данным, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербуржцам пообещали потепление на майские праздники
Суд приговорил летчика к ограничению свободы за жесткую посадку в Сочи
Стало известно, когда могут возобновить авиарейсы в ОАЭ
Врач развеял миф о губительном вреде отдушек парфюма
В Уфе сменилось руководство после ареста мэра Мавлиева
Подростки из села в Забайкалье устроили пал сухой травы
В Туапсе зафиксировали пять локальных выбросов нефтепродуктов
Узбекистан за 60 тыс. на двоих на майские: цены, отзывы, топ-5 мест
Житель Херсноской области умер при атаке ВСУ
«Важное событие»: Пашинян о визите вице-премьера Азербайджана в Армению
Названа цель, достижение которой «выбьет табуретку из-под ног Зеленского»
«Осатаневший враг»: депутат о перспективах перемирия с Украиной 9 Мая
Посольство России направило ноту Вене из-за героизации бандеровцев
Повар ответил, почему скумбрия в магазинах продается без икры
Врач напомнила о последствиях малоподвижного образа жизни
Политолог ответил, какие нововведения могут ждать армию Германии
Скончался пионер синтетической биологии
Более 100 домов в Туапсе остались без света
Школьница ранила педагога ножом после просьбы пересесть
Стало известно, сколько дней будут длиться майские праздники в 2027 году
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

