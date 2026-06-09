Украинцы сидят без света из-за повреждения инфраструктуры

Отключения электричества произошли в пяти регионах Украины — в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, передает пресс-служба Минэнерго страны. По данным ведомства, причиной стали повреждения энергетической инфраструктуры.

Еще 40 населенных пунктов в Киевской и Сумской областях остались без электричества из-за последствий непогоды. В ведомстве посоветовали не использовать мощные приборы в часы пиковых нагрузок.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что ситуация с энергоснабжением города остается сложной. По его словам, причиной являются систематические атаки Вооруженных сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры. Он отметил, что нынешние периоды отключений электроэнергии отличаются в худшую сторону даже по сравнению с показателями 2024–2025 годов.

Также стало известно, что часть Бишкека временно оставалась без электроснабжения из-за повреждения линии электропередачи грузовиком. В Министерстве энергетики страны уточняли, что аварийные службы сразу приступили к восстановлению подачи энергии.