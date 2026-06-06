Жители Бишкека остались без света и горячей воды из-за грузовика Грузовик повредил линию электропередачи и оставил часть Бишкека без света

Часть Бишкека временно осталась без электроснабжения из-за повреждения линии электропередачи грузовиком, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Министерство энергетики страны. Аварийные службы приступили к восстановлению подачи энергии.

Уточняется, что на линии напряжением 110 кВ «Парковая» — «Ала-Арча» между опорами № 23 и № 24 грузовой автомобиль HOWO повредил воздушную линию электропередачи, что и привело к отключению электроэнергии. В городе также отключили горячую воду из-за срабатывания автоматики на городских сетях.

Ранее стало известно, что энергоснабжение Запорожской АЭС полностью восстановили, системы станции вернулись к штатной схеме работы. Специалистам удалось отремонтировать линию электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ, которая питает собственные нужды объекта.

До этого сообщалось, что в районе населенного пункта Сапир мужчина возрастом около 50 лет получил травмы средней тяжести после столкновения параплана с линиями электропередачи. В результате удара он пострадал от электрического тока.