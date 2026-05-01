Парашютист выжил после жесткой посадки на линию электропередачи Парашютист застрял на ЛЭП в израильском Сапире

В районе населенного пункта Сапир мужчина возрастом около 50 лет получил травмы средней тяжести после столкновения параплана с линиями электропередачи, передает издание 7 Kanal. В результате удара он пострадал от электрического тока.

Мы увидели мужчину около 50 лет, застрявшего на линиях электропередачи в сознании после того, как он врезался в них на параплане, получил травмы и удар током, — рассказал местный фельдшер.

На место прибыли фельдшеры и парамедики службы Маген Давид Адом, которые совместно с пожарными оказали пострадавшему первую помощь. Пожарные обеспечили отключение электричества и безопасность проведения операции. После этого его эвакуировали вертолетом в больницу.

Ранее 70-летний гражданин Германии рухнул на параплане в море в районе острова Тенерифе на Канарах. Уточняется, что немец был опытным пилотом этого вида спорта. Камера зафиксировала, что мужчина держался руками за крепления аппарата, однако не предпринимал попыток управлять устройством. После падения в воду парашютиста обнаружить не удалось.