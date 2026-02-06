Турист пропал без вести в море Bild: 70-летний турист из Германии упал с парапланом в море на Канарах

70-летний гражданин Германии рухнул на параплане в море в районе острова Тенерифе на Канарах, сообщает Bild. Уточняется, что немец был опытным пилотом этого вида спорта.

Камера зафиксировала, что мужчина держался руками за крепления аппарата, однако не предпринимал попыток управлять устройством. После падения в воду парашютиста обнаружить не удалось. Его поиски осложняет атлантический шторм «Леонардо».

Ранее на севере Италии парапланерист упал на территорию штаб-квартиры компании Max Mara. Инцидент произошел над городом Реджо-Эмилия. Примерно за 40 минут до падения спортсмен запутался в стропах своего параплана и начал неконтролируемое снижение.

До этого на юго-западе Турции произошел несчастный случай со смертельным исходом, жертвой которого стал парапланерист из России Вячеслав Грибанов. Инцидент случился в провинции Мугла, в районе города Фетхие. Мужчина выполнял полет, потерял управление и рухнул на скалистую местность. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.