Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 21:16

Турист пропал без вести в море

Bild: 70-летний турист из Германии упал с парапланом в море на Канарах

Фото: Frank Fleischmann/imageBROKER.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

70-летний гражданин Германии рухнул на параплане в море в районе острова Тенерифе на Канарах, сообщает Bild. Уточняется, что немец был опытным пилотом этого вида спорта.

Камера зафиксировала, что мужчина держался руками за крепления аппарата, однако не предпринимал попыток управлять устройством. После падения в воду парашютиста обнаружить не удалось. Его поиски осложняет атлантический шторм «Леонардо».

Ранее на севере Италии парапланерист упал на территорию штаб-квартиры компании Max Mara. Инцидент произошел над городом Реджо-Эмилия. Примерно за 40 минут до падения спортсмен запутался в стропах своего параплана и начал неконтролируемое снижение.

До этого на юго-западе Турции произошел несчастный случай со смертельным исходом, жертвой которого стал парапланерист из России Вячеслав Грибанов. Инцидент случился в провинции Мугла, в районе города Фетхие. Мужчина выполнял полет, потерял управление и рухнул на скалистую местность. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

канары
туристы
Германия
парапланы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Благотворительному магазину в США пожертвовали человеческий череп
В Казахстане запретили автономера, вызывающие ассоциации с геями
В Подмосковье учитель толкнул школьника в снег и сломал ему руку
«Что будет дальше?»: подписчики Сабурова поинтересовались о будущем «ЧБД»
Медведев наградил Михалкова гран-при премии «Слово»
Сийярто возмутился поведением украинской теннисистки на корте
«Насаждать нельзя»: Песков оценил идею введения дресс-кода в театрах
Над Курской областью сбили два дрона ВСУ
Турист пропал без вести в море
В Красноярске мать устроила перформанс под окнами роддома
Россиянка шантажировала бывшего мужа на $150 млн
Детские трупы в сауне и педофил-убийца: главные ЧП недели
«Немножко дурачок»: Мельникова оценила успех Борисова
Медведева, отказ уезжать из РФ, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков
Жители Румынии десятками умирают от гриппа
ВОЗ накрыла волна массовых увольнений
Трамп удалил скандальный ролик с Обамой и обезьянами
«Отвечают вместе»: Путин оценил вклад писателей в жизнь общества
В Кремле рассказали о сроках следующего раунда переговоров по Украине
Что будет с ключевой ставкой в пятницу, 13-го: ждем решения ЦБ
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.