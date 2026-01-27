Парапланерист рухнул среди офисов модного бренда

На севере Италии парапланерист упал на территорию штаб-квартиры компании Max Mara, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент произошел над городом Реджо-Эмилия. Примерно за 40 минут до падения спортсмен запутался в стропах своего параплана и начал неконтролируемое снижение.

Пилот некоторое время продолжал кружить в воздухе, после чего рухнул на землю. Падение произошло рядом с головным офисом известного бренда, неподалеку от его шоурума. В этом месте компания обычно проводит презентации новых коллекций. Одной из свидетелей происшествия стала русскоязычная сотрудница.

Она рассказала, что вместе с коллегами сразу же выбежала на улицу, услышав сильный звук удара. Мужчина лежал на земле без сознания. Он был весь в крови, а его параплан застрял в ветвях деревьев. Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Спустя 15 минут на место происшествия прибыл медицинский вертолет.

Ранее на юго-западе Турции произошел несчастный случай со смертельным исходом, жертвой которого стал парапланерист из России Вячеслав Грибанов. Инцидент случился в провинции Мугла, в районе города Фетхие. Мужчина выполнял полет, потерял управление и рухнул на скалистую местность. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.