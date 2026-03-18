Психолог объяснила феномен комфортных людей

Комфортные люди зачастую ставят чужие потребности выше личных, заявила «Радио 1» психолог Анастасия Кардиакос. Так называемые people pleasure нередко стремятся помочь всем вокруг, при этом игнорируя собственные чувства.

Это самые радушные, добрые, эмпатичные, яркие и искренние, но на самом деле в душе они могут быть одиноки. Они никогда не откажут, и их безусловная отзывчивость порой идет во вред. Таким людям трудно отказать кому-то. Они легко соглашаются, много извиняются, редко высказывают критику. Они все время сглаживают углы, конфликты, могут мирить других людей, накапливая внутри себя усталость, раздражение, тревогу и даже отвержение, — отметила Кардиакос.

Она подчеркнула, что такой тип людей можно распознать по мягкому характеру, высокой эмпатии и уступчивости. Для них также характерны перфекционизм, самокритика и зависимость от чужого мнения. Комфортным людям сложно различать границы между своими желаниями и тем, чего от них ждут окружающие. Такие личности постоянно ищут подтверждение своей значимости, заключила эксперт.

