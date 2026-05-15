Американская делегация «плюнула в лицо» китайцам перед вылетом в США

Дональд Трамп встречается с председателем КНР Си Цзиньпином во время официального визита

Американская делегация перед вылетом из Пекина выбросила все предметы, полученные от китайских чиновников, сообщила корреспондентка New York Post Эмили Гудин в соцсети X. Журналистка сопровождала президента США Дональда Трампа в ходе его визита в КНР.

По словам сотрудницы пресс-пула, персонал собрал аккредитации, одноразовые телефоны и значки перед посадкой на борт AF1. Гудин уточнила, что американцы забрали все раздаточные материалы от китайской стороны, после чего выбросили эти вещи в мусорный контейнер у трапа самолета.

Ничего из Китая [проносить] на борт самолета не разрешено, — говорится в сообщении.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США провалил диалог с председателем КНР Си Цзиньпином во время поездки в Китай. Тем не менее хозяин Белого дома в любом случае станет называть прошедший визит чрезвычайно удачным для себя, добавил эксперт.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что американо-китайские переговоры послужили важным этапом на пути к нормализации связей между двумя державами. И Пекину, и Вашингтону выгоднее наладить созидательный диалог, нежели разжигать противостояние на фоне соперничества, подчеркнул парламентарий.