15 мая 2026 в 19:24

Американская делегация «плюнула в лицо» китайцам перед вылетом в США

Журналистка Гудин: делегация США выбросила подарки от Китая перед вылетом

Дональд Трамп встречается с председателем КНР Си Цзиньпином во время официального визита Дональд Трамп встречается с председателем КНР Си Цзиньпином во время официального визита Фото: IMAGO/White House Press Office/Global Look Press
Американская делегация перед вылетом из Пекина выбросила все предметы, полученные от китайских чиновников, сообщила корреспондентка New York Post Эмили Гудин в соцсети X. Журналистка сопровождала президента США Дональда Трампа в ходе его визита в КНР.

По словам сотрудницы пресс-пула, персонал собрал аккредитации, одноразовые телефоны и значки перед посадкой на борт AF1. Гудин уточнила, что американцы забрали все раздаточные материалы от китайской стороны, после чего выбросили эти вещи в мусорный контейнер у трапа самолета.

Ничего из Китая [проносить] на борт самолета не разрешено, — говорится в сообщении.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США провалил диалог с председателем КНР Си Цзиньпином во время поездки в Китай. Тем не менее хозяин Белого дома в любом случае станет называть прошедший визит чрезвычайно удачным для себя, добавил эксперт.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что американо-китайские переговоры послужили важным этапом на пути к нормализации связей между двумя державами. И Пекину, и Вашингтону выгоднее наладить созидательный диалог, нежели разжигать противостояние на фоне соперничества, подчеркнул парламентарий.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

