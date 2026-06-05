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05 июня 2026 в 09:57

В МИД РФ раскрыли, куда обращаться Европе ради диалога с Россией

Галузин: европейцы знают, куда им обратиться при желании начать переговоры с РФ

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Европейцы знают, куда им нужно обратиться, если они хотят начать диалог с Россией, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ. Он также подчеркнул, что на языке ультиматумов с Москвой говорить не получится, передает корреспондент NEWS.ru.

Если они хотят выйти на переговоры с нами, они должны взять и выйти. Они знают, с кем связываться, куда звонить. Мы от переговоров не уходим, — отметил Галузин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, что его удивила реакция на слова об экс-канцлере Германии Герхарде Шредере как о возможном переговорщике с Москвой. Он добавил, что на этот счет «началась бурная дискуссия».

До этого американские СМИ сообщали, что Германия, Великобритания и Франция совместно с Украиной работают над планом переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По информации источников, представители трех крупнейших экономик Европы обсуждали возможность проведения переговорного процесса.

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