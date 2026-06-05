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05 июня 2026 в 10:04

Иммунолог опровергла популярный миф о тополином пухе

Иммунолог Москаева: тополиный пух не провоцирует аллергию у людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На самом деле быстро распространяющийся тополиный пух не провоцирует аллергические реакции и в целом не опасен для людей, заявила в беседе с 360.ru иммунолог-аллерголог Елена Москаева. При этом он может переносить на себе растительноядных фитопаразитов, которые также не несут какой-либо угрозы человеку.

Клещи, которые вызывают аллергические реакции, живут в любой квартире, даже самой чистой. Они называются дерматофаги и питаются частичками кожи. Вот они как раз с точки зрения аллергии — наши опасные сожители. Комары в тополином пухе не запутываются и кусают нас прекрасно и без него. От них лучше защищаться москитными сетками и с помощью репеллентов, так как укусы могут вызвать аллергические реакции, — отметила Москаева.

Она уточнила, что переносящих инфекционные заболевания клещей можно встретить на улице в траве или низких кустарниках. Врач добавила, что тополиный пух летит сверху, а потому добраться до него опасные членистоногие просто не смогут.

Ранее биолог Мария Кириенко заявила, что в разных регионах России тополиный пух начинает появляться с середины мая и продолжает кружить до июля. Это определяется температурой и географическими особенностями местности.

Здоровье
иммунологи
аллергия
клещи
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