Россиянам рассказали, когда начнется «атака» тополиного пуха

В разных регионах России тополиный пух начинает появляться с середины мая и продолжает кружить до июля, поделилась с РИА Новости кандидат биологических наук научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко. Это определяется температурой и географическими особенностями местности.

Биолог отметила, что в южных регионах растения начинают цвести раньше. Например, на юге России пух может появиться уже в середине мая, в то время как в средней полосе России сезон цветения обычно начинается примерно в середине июня. На Урале, а также в Западной и Восточной Сибири цветение начинается в конце июня и достигает пика в начале июля.

По словам Кириенко, пух играет ключевую роль в распространении семян у некоторых видов тополей и ив. Этот процесс начинается примерно через два месяца после цветения деревьев, а период активного распространения пуха обычно длится от 10 до 14 дней.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что самые отрицательные условия для аллергиков создаются при небольшом ветре, в это время пыльца накапливается в воздухе. По его словам, сильный ветер, напротив, сдувает пыльцу с деревьев и быстро ее рассеивает, снижая количество аллергенов.