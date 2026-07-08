Стало известно о разработке российской вакцины от аллергии на шерсть Иммунолог Викулов: в России начали разрабатывать вакцину от аллергии на шерсть

В России приступили к разработке вакцины от аллергии на шерсть животных, рассказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он отметил, что при такой терапии достичь ремиссии будет можно через один — три курса терапии.

Препараты, которые помогают и применяются в том числе в рамках аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), существуют на протяжении многих десятилетий. Но в России отдельной вакцины для проведения АСИТ не было, поэтому идет разработка российского препарата, который будет помогать не только при аллергии на пыльцу растений, но и при аллергии на эпителий и шерсть животных, — рассказал Викулов.

Иммунолог подчеркнул, что в РФ несколько миллионов человек страдают от аллергии на животных. По его словам, эпидермальная версия недуга распространена в России и составляет 20–25% от общего числа случаев аллергического ринита.

Ранее иммунолог Татьяна Марьянова рассказала, что климатические изменения, употребление некачественных продуктов и бесконтрольный прием лекарств повышают риск возникновения аллергии. Она уточнила, что при такой реакции иммунная система ошибочно воспринимает безвредные вещества как опасные.