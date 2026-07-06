Иммунолог напомнила о главных внешних факторах развития аллергии

Климатические изменения, употребление некачественных продуктов и бесконтрольный прием лекарств повышают риск возникновения аллергии, напомнила в беседе с ИА «Время Н» иммунолог Татьяна Марьянова. Она уточнила, что при такой реакции иммунная система ошибочно воспринимает безвредные вещества как опасные.

К другим негативным внешним факторам заболевания относятся загрязнение воздуха и хронический стресс, отметила Марьянова. По ее словам, потенциальными триггерами могут стать пыльца растений, домашняя пыль, шерсть и эпителий животных, а также пищевые продукты.

Врач рассказала, что чаще всего встречается респираторная аллергия, которая проявляется в виде зуда в глазах и горле, чихания и заложенности носа. Пациенты также нередко жалуются на слезотечение, кашель и конъюнктивит. Нередко диагностируют и пищевую аллергию, для которой характерны различные симптомы — от насморка и трудностей с дыханием до дерматологических проблем и болей в животе.

Ранее иммунолог Анна Усачева заявила, что кофе может вызвать аллергию у некоторых людей — при этом такая реакция на сам напиток встречается довольно редко. По ее словам, гораздо чаще у людей диагностируют именно непереносимость кофеина или отдельных ингредиентов, в том числе молока или сиропов.