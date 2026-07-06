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06 июля 2026 в 12:21

Иммунолог предупредила о неожиданной опасности кофе

Иммунолог Усачева: кофе может вызвать аллергию у некоторых людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кофе может вызвать аллергию у некоторых людей — при этом такая реакция на сам напиток встречается довольно редко, заявила в беседе с RT иммунолог Анна Усачева. Она отметила, что гораздо чаще у людей диагностируют именно непереносимость кофеина или отдельных ингредиентов, в том числе молока или сиропов.

[Признаками аллергии] могут быть зуд кожи, покраснение и высыпания по типу крапивницы, отек губ, век или лица, слезотечение, насморк и заложенность носа, кашель и затруднение дыхания. Как и любая пищевая аллергия, реакция на кофе может возникнуть в любом возрасте, но это очень редкие случаи. Гораздо чаще внезапное ухудшение самочувствия после кофе связано с изменением состояния здоровья, повышенной чувствительностью к кофеину или реакцией на добавки в напитке, — подчеркнула Усачева.

Она добавила, что после кофе нередко появляются симптомы, которые можно ошибочно принять за аллергию. Среди них учащенное сердцебиение, дрожь в руках, головокружение, повышение давления и дискомфорт в желудке, перечислила врач. На самом деле, по ее словам, подобное состояние не связано с иммунной системой — так на организм действует кофеин, особенно если им злоупотреблять.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая заявила, что употребление кофе на голодный желудок способно нанести вред здоровью. Напиток, по словам специалиста, активизирует выработку соляной кислоты, которая при отсутствии пищи агрессивно воздействует на слизистую оболочку желудка, провоцируя дискомфорт, жжение, тяжесть и боль в эпигастральной области.

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