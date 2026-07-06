Россиянам рассказали, почему не стоит пить кофе натощак Гастроэнтеролог Заболоцкая заявила о вреде употребления кофе натощак

Употребление кофе на голодный желудок способно нанести вред здоровью, предупредила в беседе с Lenta.ru врач-гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая. Напиток, по словам специалиста, активизирует выработку соляной кислоты, которая при отсутствии пищи агрессивно воздействует на слизистую оболочку желудка, провоцируя дискомфорт, жжение, тяжесть и боль в эпигастральной области.

Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Если человек пьет его натощак, когда в желудке нет пищи, кислота начинает воздействовать на слизистую оболочку более агрессивно. Это может вызвать появление дискомфорта, жжения, тяжести и боли в верхней части живота, — говорится в сообщении.

Она порекомендовала соблюдать осторожность пациентам с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, язвенной патологией или гиперчувствительностью желудка. Кофе на пустой желудок у таких людей способен усилить изжогу, спровоцировать отрыжку и появление кислого вкуса во рту, уточнила специалист.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии мединститута Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что кофе на пустой желудок оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему и артериальное давление. Также, по словам эксперта, этот напиток способен спровоцировать развитие воспаления слизистой оболочки желудка.