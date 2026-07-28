Захарова обратилась к международному сообществу после атак ВСУ на автобусы МИД РФ: Москва призывает осудить атаки ВСУ по пассажирским автобусам

Россия призывает международные структуры отреагировать на удары украинских дронов по пассажирским автобусам в российских регионах, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что все виновные в атаках будут привлечены к ответственности. Комментарий дипломата опубликован на сайте российского МИД.

СК России возбудил уголовные дела о терактах. Все причастные к этим атакам понесут ответственность — возмездие неотвратимо. Решительно осуждаем очередные злодеяния киевского режима против мирного населения, — указала Захарова.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что шесть пострадавших от удара дрона по рейсовому автобусу в Шебекино находятся в тяжелом состоянии. Всего ранения получили 19 человек.

До этого сообщалось, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб мирный житель, еще один человек получил ранение. Пострадавшего с предварительно диагностированной акубаротравмой доставили для обследования в больницу. После детонации дрона загорелись оборудование и машина. До этого украинский дрон ударил по автомобилю газовой службы в ЛНР.