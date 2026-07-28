WB и Ozon ввели новое правило выплат, США унизили Францию в ООН: что дальше

WB и Ozon ввели новое правило выплат, США унизили Францию в ООН: что дальше

Начальник управления ГРЧЦ погиб при атаке ВСУ на Кирилловку, Wildberries и Ozon изменили сроки выплат продавцам, американские дипломаты покинули заседание Совбеза ООН во время выступления Франции — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Глава запорожского управления ГРЧЦ погиб в Кирилловке

В результате атаки ВСУ на базы отдыха в поселке городского типа Кирилловка погиб начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «ГРЧЦ» Михаил Иванов, сообщили в Роскомнадзоре. Вместе с ним жертвами удара стали его несовершеннолетние дети. Супруга Иванова была госпитализирована.

«С глубокой болью сообщаем о гибели Михаила Владимировича Иванова — начальника управления по Запорожской области филиала ФГУП „ГРЧЦ“ в Республике Крым и городе Севастополе — и его несовершеннолетних детей», — отметили в ведомстве.

Иванов окончил Санкт-Петербургское высшее военное инженерное училище связи, более 20 лет служил в Вооруженных силах России. С мая 2023 года возглавлял управление ГРЧЦ в Запорожской области. В сентябре 2025 года — марте 2026 года он принимал участие в СВО. Иванов был отмечен благодарностью и благодарственным письмом президента России, а также благодарностью Роскомнадзора.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что удары ВСУ по туристическим базам в Запорожской области ложатся в канву террористической войны. По его словам, атака украинских военнослужащих на базу отдыха в Кирилловке, в результате которой погибли 12 человек, была преднамеренной.

«Можно назвать уже десятки, если не сотни событий, которые имели одинаковые черты. Это были преднамеренные действия, это действия, которые цинично нарушают нормы международного гуманитарного права и ложатся в канву террористической войны», — подчеркнул дипломат.

ВСУ атаковали турбазы в Кирилловке Мелитопольского городского округа Запорожской области в ночь на 25 июля. Населенный пункт находится на побережье Азовского моря в 50 км от центра Мелитополя. После случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Wildberries и Ozon выполнили требование ФАС касательно продавцов

Маркетплейсы Wildberries и Ozon синхронизировали выплаты продавцам до 30 дней с момента реализации товара по требованию Федеральной антимонопольной службы, сообщила пресс-служба ФАС. Компании представили соответствующие отчеты.

«Wildberries и Ozon исполнили предупреждения ФАС. Компании представили отчеты об исполнении предупреждений антимонопольного ведомства. <...> Организации синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней», — уточнили в ведомстве.

Также с 31 июля Ozon введет изменения в карточки товаров. Площадка заменит обозначение «Оригинал» на «Бренд проверен», что отражает фактические действия при проверке оригинальности товаров. Кроме того, обе компании также отменили привязку тарифов на логистику к цене товара.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Тем временем пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) сообщила, что Wildberries выплатила более 40 млн рублей в качестве прямой финансовой помощи людям, пострадавшим в результате атак на логистические объекты. Первые денежные переводы уже поступили тяжело раненным и родственникам погибших.

«Wildberries подвела промежуточные итоги поддержки пострадавших людей после атак на логистические объекты компании. На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 млн рублей», — говорится в сообщении.

Представители маркетплейса уточнили, что процесс оказания помощи начался 21 июля. Именно тогда были осуществлены первые транши в адрес наиболее тяжело пострадавших граждан, а также членов семей погибших в ходе инцидентов.

Адвокат Екатерина Лебедева в свою очередь заявила, что покупателям должны возместить стоимость оплаченных товаров, которые сгорели на складах Wildberries в результате атак БПЛА. По ее словам, это произойдет в том случае, если аналогичной продукции нет на других объектах.

Американские дипломаты унизили французов в ООН

Дипломаты постоянного представительства США при ООН покинули зал заседаний Совета Безопасности во время выступления представителей Франции, сообщили источники. После завершения речи дипломаты вернулись в зал.

Позже заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа заявил, что американская сторона покинула заседание в знак протеста. Поводом для демарша стала публикация постоянного представительства Франции при ООН в Женеве. Она была посвящена продлению полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Во время голосования в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке США и Россия выступили против продления полномочий Тюрка еще на четыре года. Франция же поддержала это решение. После голосования французская сторона заявила, что «США когда-то были маяком в вопросе прав человека, но теперь это не так».

Голосование в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

По мнению политолога Юрия Светова, обвинения Франции в адрес США на площадке ООН о том, что Вашингтон больше не является «маяком прав человека», — это попытка президента Эммануэля Макрона отомстить американскому коллеге Дональду Трампу. По словам специалиста, Макрон давно обижен на хозяина Белого дома за его слова о том, что время французского лидера истекает и он теряет авторитет.

«Я даже не припомню, чтобы французы на международной арене с такими, в общем-то, оскорбительными вещами выходили в адрес Соединенных Штатов. Но это, видимо, некая месть Макрона. Он же человек очень мстительный. [Мстит] Трампу за то, что Трамп все время подчеркивает, что время Макрона закончилось, что он не будет больше президентом и авторитета у него нет. Ну вот так вот отомстили», — считает Светов.

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