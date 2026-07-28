Граждан одной страны призвали сделать стратегический запас продуктов Рахмон призвал таджикистанцев запастись продуктами на два года

Таджикистану нужно снизить зависимость от импорта и создать продовольственные запасы в каждой семье не менее чем на два года, заявил глава республики Эмомали Рахмон. По его словам, которые приводит пресс-служба президента, в условиях мировой экономической и политической нестабильности ключевыми задачами для властей является максимально эффективное использование внутренних ресурсов.

Он поручил увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции, а также организовать своевременную уборку урожая. Кроме того, президент дал указание ответственным государственным структурам принять меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы и обеспечить бесперебойные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа.

Ранее сообщалось, что в Германии на фоне конфликта между США и Ираном цены на топливо выросли. За неделю бензин подорожал на 6,7 цента за литр, а дизельное топливо — на 7 центов. Литр бензина Super стоит €2,32 (89,6 руб.), E10 — €2,27 (204 руб.), а 50-литровый бак дизеля — €115 (10,3 тыс. руб.). Основной причиной стало повышение стоимости нефти марки Brent из-за ударов США и Ирана, что вызвало опасения по поводу поставок через Ормузский пролив.

До этого Болгария и Финляндия стали европейскими лидерами по росту цен на автомобильное топливо. Стоимость бензина в этих странах выросла на четверть в годовом выражении.