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28 июля 2026 в 19:59

Зеленский раскрыл, кто еще был на его встрече с Трампом

На встрече Зеленского и Трампа присутствовали Рубио, Хегсет и Бессент

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Global Look Press
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На встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского присутствовал ряд высокопоставленных чиновников со стороны Соединенных Штатов, написал глава восточноевропейского государства в своем Telegram-канале. Так, на мероприятии были госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, руководитель американского минфина Скотт Бессент.

Ко встрече также присоединились глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, замсоветника по нацбезопаности Майк Нидхэм, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф.

Хорошая встреча с Президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизнь украинцев и достичь мира, — заявил президент.

По его словам, стороны обсудили лицензии на производство боеголовок для ЗРК Patriot и некоторые другие идеи. Они также признали важность дипломатических процессов в урегулировании конфликта.

Ранее стало известно, что встреча Зеленского и Трампа длилась примерно час. Администрация Штатов пока не дает комментариев по итогам прошедшего мероприятия.

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