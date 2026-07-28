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28 июля 2026 в 19:41

Инвалид с хрупкими костями на руках забрался в самолет для первого полета

URA.RU: инвалиду с хрупкими костями пришлось на руках забираться в самолет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Инвалид Илья Анисимов, который страдает от повышенной хрупкости костей, забрался на руках по трапу в самолет «Уральских авиалиний» в аэропорту Екатеринбурга Кольцово, сообщили в Telegram-канале URA.RU. Во время регистрации ему и его другу Ивану сказали, что их будет ждать сопровождающий. Для Анисимова это был первый полет в жизни.

По имеющейся информации, сопровождающий должен был помочь добраться инвалиду до его посадочного места. Однако, когда они подъехали на автобусе к самолету, у трапа никого не оказалось. Мужчине с хрупкими костями пришлось вылезти из инвалидного кресла и идти на руках по ступеням трапа.

Уже в самолете они объяснили ситуацию бортпроводницам. Они предложили свою помощь, но Анисимов решил самостоятельно добраться до места. Как сообщили представители «Уральских авиалиний», ответственность за доставку маломобильных пассажиров на борт несет аэропорт.

В самом Кольцово приступили к проверке произошедшего. При этом, по словам сотрудников воздушной гавани, мужчины попросили помочь им только на этапе посадки на рейс.

К выходу на посадку вместе с перронным автобусом был направлен амбулифт, а агент по обслуживанию маломобильных пассажиров — в зал ожидания вылета. К моменту прибытия агента пассажиры самостоятельно вышли из здания аэровокзала и сели в перронный автобус, — говорится в сообщении представителей аэропорта.

Ранее в Подмосковье произошла драка. Водитель машины подрался с мужчиной, который хотел помочь девушке-инвалиду. В ходе конфликта пострадал один человек. Его госпитализировали.

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