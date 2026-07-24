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24 июля 2026 в 11:18

Водитель напал на мужчину, который помогал девушке-инвалиду

В Подмосковье водитель устроил конфликт с сопровождавшим девушку-инвалида

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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В Долгопрудном Московской области произошла драка между водителем и мужчиной, сопровождавшим девушку на инвалидной коляске, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». В результате конфликта пострадавшего госпитализировали.

По словам мужчины, причиной конфликта стало то, что они с девушкой шли по дороге, и это вызвало недовольство одного из водителей. Ссора переросла в драку, момент которой сняли очевидцы. После происшествия на место вызвали полицию, однако водитель скрылся.

Ранее в Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 35-летнего мойщика посуды, подозреваемого в избиении 72-летнего туриста из Оренбурга. По данным ведомства, мужчина напал на пенсионера после сделанного ему замечания. Пострадавшего госпитализировали с травмами головы.

До этого в Астрахани таксист избил пассажира молотком из-за конфликта, возникшего после отказа пустить его в салон из-за якобы грязной одежды. Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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