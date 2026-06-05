«Живопырки, зарабатывающие бабки»: Греф назвал основу экономики

«Живопырки» или представители небольшого бизнеса, как их называл глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, — это основа экономики, которая создает ее добавленную стоимость, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме. Чем меньше предприятия, продолжил он, тем больше нужно им помогать, передает корреспондент NEWS.ru.

Я бы хотел обратиться к одной вашей фразе, которой вы иллюстрировали очень часто очень несправедливое отношение к бизнесу — это «живопырки», зарабатывающие бабки. Мне кажется, это одна из базовых вещей, которая должна очень серьезно измениться в нашей стране. «Живопырки» и есть эта самая экономика. Большие живопырки, маленькие живопырки, предприниматели. Они и есть основа экономики. А экономика, как известно, основа всего государства, — сказал Греф.

Ранее вице-премьер России Александр Новак констатировал, что ключевая ставка в России остается достаточно высокой. По его словам, в данный момент происходит уменьшение инвестиций и собственных средств предприятий.