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05 июня 2026 в 09:35

«Средства уменьшились»: Новак сделал признание о ключевой ставке в России

Новак признал, что ключевая ставка в России остается достаточно высокой

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Ключевая ставка в России остается достаточно высокой, заявил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в данный момент происходит уменьшение инвестиций и собственных средств предприятий.

Мы прекрасно понимаем, что сейчас, как источники инвестиций, собственные средства предприятий значительно уменьшились, и кредитование несколько снизилось в связи с борьбой с инфляцией и недопущением роста денежной массы, высокой ключевой ставкой, которая на мой взгляд, до сих пор реальная ставка достаточно высокая, — признал Новак.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство намерено вернуться к политике более предсказуемого курса рубля. По его словам, одним из факторов укрепления национальной валюты стало ослабление бюджетного правила.

До этого Силуанов сообщил, что федеральный бюджет России на следующую трехлетку будет непростым. По его словам, первоочередная задача — сократить дефицит, чтобы выйти на первичный баланс к 2029 году.

Власть
Александр Новак
ключевая ставка
инвестиции
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