Песков высоко оценил вероятность встречи Путина и Трампа этим летом Песков оценил вероятность саммита Путина и Трампа этим летом в 50%

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом в 50%. По его словам, саммит или будет, или не будет.

Теоретически 50%: или будет, или не будет, — отметил Песков.

Ранее глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи отмечал, что американский бизнес рассчитывает на второй саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, надеясь, что именно с него начнется улучшение двусторонних отношений. Он отметил, что, несмотря на продолжающийся диалог и заметное желание сторон наладить контакты, уровень санкций пока не изменился.

До этого Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, беседа двух глав государств длилась более полутора часов и носила дружеский характер.