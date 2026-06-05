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05 июня 2026 в 10:06

Песков высоко оценил вероятность встречи Путина и Трампа этим летом

Песков оценил вероятность саммита Путина и Трампа этим летом в 50%

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Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом в 50%. По его словам, саммит или будет, или не будет.

Теоретически 50%: или будет, или не будет, — отметил Песков.

Ранее глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи отмечал, что американский бизнес рассчитывает на второй саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, надеясь, что именно с него начнется улучшение двусторонних отношений. Он отметил, что, несмотря на продолжающийся диалог и заметное желание сторон наладить контакты, уровень санкций пока не изменился.

До этого Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, беседа двух глав государств длилась более полутора часов и носила дружеский характер.

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