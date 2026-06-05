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05 июня 2026 в 09:55

Появились кадры с места поисков семьи Усольцевых

Следственный комитет показал кадры с места поисков семьи Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
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Пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии показала кадры работы специалистов в горно-лесистой местности, где проходят поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых в районе Кутурчинского Белогорья. На них можно увидеть, как сотрудники прочесывают территорию. В поиске задействованы кинологи с собаками.

По данным следствия, 28 сентября 2025 года супруги вместе с пятилетней дочерью направились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин в направлении Кутурчинского Белогорья и не вернулись. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, в связи с этим 30 сентября 2025 года сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия по поиску семьи Усольцевых. К работам привлечены спасатели, сотрудники силовых структур, специалисты Госохотнадзора, добровольцы и участники отряда «ЛизаАлерт».

До этого сообщалось, что нейросеть обработала более 20 тыс. аэрофотоснимков, сделанных во время поисков семьи Усольцевых. Отобранные системой кадры переданы специалистам для дополнительного изучения.

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