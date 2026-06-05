Глызин получил запрет на танцы во время выступлений Алексею Глызину запретили танцевать на сцене из-за тромбоза ноги

Певец Алексей Глызин получил запрет на танцы во время выступлений из-за тромбоза ноги, сообщает Telegram-канал Mash. Артист несколько дней испытывал боль и не обращался за медицинской помощью, пока его здоровье не начало стремительно ухудшаться.

По информации канала, около месяца назад 72-летний музыкант был срочно госпитализирован из-за острой боли в левой ноге. Медики выявили у него нарушение кровообращения как в поверхностных, так и в глубоких венах. Глызин пробыл в больнице всего один день, отказался от предложенного двухнедельного курса терапии и был выписан для амбулаторного лечения.

Врач прописал певцу лекарства для разжижения крови и ограничил его физическую активность. Также ему запретили посещать баню, сауну, принимать горячие ванны и делать массаж. В дополнение к этому, пациенту посоветовали носить компрессионные чулки и держать ногу в приподнятом положении.

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