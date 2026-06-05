ВСУ учинили взрыв в порту Румынии, Глызину запретили танцевать: что дальше

Минобороны Румынии заявило, что атаковавший страну дрон может принадлежать ВСУ, певец Филипп Киркоров указал на свою причастность к победе Болгарии на Евровидении, исполнителю Алексею Глызину запретили танцевать на сцене — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Румыния признала, что ударивший дрон принадлежит ВСУ

В порту Констанцы взорвался морской дрон, похожий на те, что применяет Украина, заявили в Минобороны Румынии. По информации ведомства, представленной на сайте, никто не пострадал.

«Обнаруженный сегодня утром, 5 июня, морской беспилотник в гражданском порту Констанцы, недалеко от штаб-квартиры Румынского агентства по спасению жизней на море, взорвался около 10:30, не причинив жертв», — отметило Минобороны Румынии.

Также источник сообщил, что беспилотник был оборудован таймером и запрограммирован на детонацию. Позже в Сети появился момент взрыва дрона непосредственно на территории порта. По предварительной информации, водный дрон-камикадзе нашли в нескольких сотнях метров от нефтяного терминала.

На видео запечатлен промышленный портовый объект с причалами, трубопроводами и погрузочной инфраструктурой. После взрыва в воздух поднялся огромный столб густого темного дыма и пыли, который быстро увеличился в размерах и накрыл значительную часть территории.

Также после взрыва в Констанце на побережье Черного моря были обнаружены четыре морских беспилотника. По информации источника, найденные объекты были начинены взрывчаткой.

Удар беспилотника по Румынии был не первым. 29 мая около двух часов ночи ударный БПЛА врезался в жилой дом в приграничном городе Галац, который находится примерно в 13,5 км от границы с Украиной.

Морской порт Румынии Констанца Фото: Port of Constanța/Global Look Press

Беспилотник врезался в 10-й этаж дома № 46 на улице Браилы. Местный инспекторат заявил, что при столкновении сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник. Начался пожар. В загоревшейся квартире находились женщина и 14-летний подросток, им удалось спастись. Медики диагностировали у женщины ожоги первой степени, у мальчика — сильную паническую атаку, рассказали румынские СМИ. Пострадавших госпитализировали.

Других дронов в Галаце обнаружено не было. Позже стало известно, что неизвестный беспилотник найден в уезде Марамуреш на севере Румынии. Дрон нашли в районе коммуны Бэсешть примерно в 70 км от границы с Украиной. По данным СМИ, взрывного устройства на беспилотнике не было — предположительно, это был разведывательный БПЛА.

Киркоров указал на свое участие в победе Болгарии на Евровидении

Певец Филипп Киркоров заявил в соцсетях, что добился финансирования для Болгарии, благодаря чему представительница страны одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение». По его словам, страна шесть лет не участвовала в конкурсе из-за нехватки средств.

Артист рассказал, что в 2025 году он встретился с гендиректором Болгарского национального телевидения Эмилом Кошлуковым, который посетовал на выпадение страны из конкурсной борьбы. Певец пообещал помочь другу и нашел инвестора, согласившегося профинансировать участие Болгарии в конкурсе.

Киркоров отметил, что Болгария и певица DARA (настоящее имя — Дарина Йотова) сделали все, чтобы возвращение стало триумфальным. Он также добавил, что исполнил мечту своего отца, певца Бедроса Киркорова, который хотел увидеть победу Болгарии на Евровидении.

Болгарская исполнительница DARA выиграла конкурс с песней Bangaranga, набрав 516 баллов. Это первая победа Болгарии в истории Евровидения. Второе место занял представитель Израиля Ноам Беттан, третье — Александра Капитанеску из Румынии.

Певец Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также Киркоров рассказывал, что команда, обеспечившая победу Болгарии, начала формироваться еще в 2005 году, когда российский исполнитель Дима Билан занял второе место на Евровидении в Греции. Тогда же возникла легендарная Dream Team — объединение Киркорова, продюсера Илиса Кокотоса и композитора Димитриса Контопулоса.

С ними артист штурмовал конкурс в 2007 году (Дима Колдун, вошел в десятку), 2008-м (Ани Лорак, второе место), затем с сестрами Толмачевыми (вошли в десятку), Сергеем Лазаревым (участие два раза, один раз — третье место), Натальей Гордиенко из Молдовы и группой DoReDoS.

«И все это создавала команда Dream Team, которая сегодня привела к победе Болгарию на конкурсе „Евровидение“ <...>. И я счастлив, что я был на пути создания этой Dream Team, которая сегодня моей исторической родине принесла вот такую грандиозную победу. Ребята молодцы, постарались и сделали свою работу замечательно», — сказал Киркоров.

Из-за политической обстановки он наблюдал за успехом команды из России. Но если ситуация изменится, в следующем году артист планирует поехать в Болгарию — уже как зритель, отметил исполнитель.

«Они к этому стремились, мы это создавали, мы этого очень хотели. И это случилось», — резюмировал Киркоров.

Глызину запретили танцевать на сцене

Певец Алексей Глызин получил запрет на танцы во время выступлений. По информации источника, артист несколько дней испытывал боль и не обращался за медицинской помощью, пока его здоровье не начало стремительно ухудшаться.

Инсайдеры сообщили, что около месяца назад 72-летний музыкант был срочно госпитализирован из-за острой боли в левой ноге. Медики выявили у него нарушение кровообращения как в поверхностных, так и в глубоких венах. Артист пробыл в больнице один день и был выписан для амбулаторного лечения.

Певец Алексей Глызин Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Врач прописал певцу лекарства для разжижения крови и ограничил его физическую активность. Также ему запретили посещать баню, сауну, принимать горячие ванны и делать массаж. В дополнение к этому пациенту посоветовали носить компрессионные чулки и держать ногу в приподнятом положении.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущий Александр Гришаев — Сан Саныч из телепрограммы «Школа ремонта» — не будет принимать участие в съемках из-за проблем со здоровьем. По данным канала, врачи нашли у него проблемы с суставами.

Как было сказано в публикации, такая ситуация сложилась, потому что Гришаев слишком активно работал на съемочной площадке и на стройках. Ведущему порекомендовали заниматься физиотерапией и лечебной физкультурой.

Также актера и блогера Евгения Кулика госпитализировали во Вьетнаме — он получил травму головы, ныряя в бассейн. По словам самого артиста, он сильно ударился и на несколько секунд потерял память.

Сразу после этого Кулик отправился в больницу, где врачи сделали ему МРТ и наложили швы: в результате с актером все хорошо. По словам Кулика, медики не нашли у него сотрясения и оценили травму как поверхностную.

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