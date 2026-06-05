Операторы БПЛА в составе группировки войск «Восток» успешно предотвратили попытку ВСУ нанести огневое поражение артиллерии в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 5 июня?

Разгромили ВСУ под Запорожьем

«В ходе боевой работы в Запорожской области военнослужащие подразделений разведки и беспилотной авиации группировки войск „Восток“ сорвали попытку противника нанести огневое поражение нашим артиллерийским орудиям. В ходе дежурства расчеты радиолокационных комплексов артиллерийской разведки засекли траектории полетов снарядов, выпущенных со стороны позиций националистов, в результате чего были обнаружены огневые позиции ВСУ. Полученные данные были переданы на командный пункт и доведены до расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

ВСУ также потеряли автоматический гранатомет, спрятанный в лесополосе. Он сдерживал продвижение штурмовых групп. Кроме того, подразделения беспилотных систем «Востока» уничтожили тяжелый октокоптер «Баба-яга». Он, начиненный боеприпасами, летел в сторону российских штурмовых позиций.

В Запорожской области расчеты самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» группировки войск «Восток» уничтожили подземные места размещений и опорные пункты противника в лесополосе. «В результате огневого поражения уничтожены опорные пункты в лесополосе и находившаяся на позициях живая сила ВСУ. Эффективная боевая работа артиллеристов лишила противника возможности удержать данный рубеж обороны», — подчеркнули в военном ведомстве.

ВСУ потеряли более роты, пытаясь удержать Комсомольское

Украинские военные потеряли более роты солдат при попытке удержать оборону села Комсомольского в Запорожской области, сообщил ТАСС командир штурмового взвода 5-й армии, 114-й полк группировки войск «Восток» с позывным Танкист.

«Были взяты пленные, были убиты более роты», — рассказал командир.

Он уточнил, что в числе уничтоженных солдат ВСУ те, кто пытался оказывать сопротивление.

Лишили ВСУ роботов для доставки боеприпасов

Расчеты войск беспилотных систем спецназа группировки «Центр» нейтрализовали роботизированные комплексы для доставки боеприпасов и продовольствия на Добропольском направлении, заявили в Минобороны России.

«Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем в составе соединения специального назначения группировки войск „Центр“ в ходе боевой работы на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах уничтожили роботизированные комплексы формирований ВСУ, которые использовались противником для доставки боеприпасов и продовольствия на Добропольском направлении специальной военной операции», — отметили в МО.

Кроме того, на Добропольском направлении расчеты гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в лесополосе вместе с живой силой ВСУ. Отмечается, что после выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали орудие и убыли в укрытия.

Уничтожили 40 блиндажей и укрытий с бойцами ВСУ

За сутки Южная группировка войск нанесла значительный урон ВСУ. Потери противника составили 40 блиндажей и укрытий вместе с находившимися там людьми, а также семь терминалов спутниковой связи Starlink, рассказал Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 13 антенн связи и БПЛА, семь терминалов Starlink, пять наземных робототехнических комплексов. Поражено семь пунктов управления БПЛА, а также 40 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбиты девять беспилотников противника», — сказал Астафьев.

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