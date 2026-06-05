Смерть отца, здоровье, роман с коллегой: где сейчас Елена Воробей

Смерть отца, здоровье, роман с коллегой: где сейчас Елена Воробей

Звезда телепередачи «Аншлаг» Елена Воробей 5 июня отмечает свой 59-й день рождения. Как сложились карьера и личная жизнь артистки, что известно о ее здоровье и резком похудении?

Чем прославилась Воробей

Елена Воробей появилась на свет 5 июня 1967 года в белорусском городе Бресте.

С третьей попытки поступила в Ленинградский театральный институт, где училась на факультете актерского мастерства, театра, эстрады и кино.

В 1992 году она выступила с клоунадой на конкурсе актерской песни имени Андрея Миронова, где стала лауреатом и получила приз зрительских симпатий. В 1993 году получила Гран-при, специальный приз Первого канала и приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе «Ялта — Москва — Транзит».

С 2000 года Воробей перешла на эстраду и начала сниматься в программе «Аншлаг» и других телевизионных проектах.

Она неоднократно участвовала в популярном шоу «Повтори!», где пародировала Лайму Вайкуле, Валентину Матвиенко, Фаину Раневскую, Патрисию Каас, Екатерину Савинову, Ингеборгу Дапкунайте, Розу Сябитову и других знаменитостей.

Также артистка снималась в кино. Ее можно увидеть в проектах «Страсти по Анжелике», «Улицы разбитых фонарей — 3», «Все это цветочки…», «12 стульев», «Первый дома», «Бедная крошка», «Элька», «Морозко», «Красная шапочка», «Три богатыря», «Золушка», «Полярный» и других.

Что известно о здоровье Воробей

В апреле текущего года в сети появились сообщения, что Елене Воробей стало плохо на съемочной площадке. СМИ писали, что инцидент произошел на Стандартной улице в Москве, прибывшие на место врачи оказали артистке необходимую помощь. Отмечалось, что у Воробей резко повысилось артериальное давление на фоне эмоционального перенапряжения.

Позже директор заслуженной артистки России Олеся Подлесная сообщила, что юмористка чувствует себя отлично. По ее словам, знаменитость продолжает активно сниматься, не делая перерывов на отдых.

«С Еленой [Воробей] все хорошо, она продолжает работать на съемочной площадке», — сказала Подлесная.

Летом 2025 года Елена Воробей рассказала о трудностях, с которыми столкнулась после резкого похудения. Она отметила, что процесс проходил под наблюдением врача, который рекомендовал ей препарат для людей с диабетом.

Поклонники Воробей взволнованно спрашивали о ее здоровье, заметив, что она выглядит уставшей. Юмористка объяснила, что после разрыва помолвки сильно поправилась.

Она изменила свой рацион, начала заниматься спортом и под наблюдением врача колола специальный препарат для диабетиков. В итоге артистка похудела на 14 килограммов. По словам Воробей, после этого она столкнулась с сильной слабостью и апатией, а кожа на ее лице обвисла.

Елена обратилась к косметологу, который посоветовал ей контурную пластику.

Как сложилась личная жизнь Воробей

Весной этого года Елена Воробей поделилась, что за кадром юмористических шоу часто завязываются романы. Заслуженная артистка России рассказала о своих отношениях с одним из коллег.

«Немножко мутила, но это очень мешает. Ужасно мешает, когда личные отношения. <…> Актеры еще очень ревнивы, ревнивы к успеху, и вот отношения с актерами… Я себе сказала: не надо! Он должен быть из зрителей», — призналась артистка.

По мнению Воробей, актеры должны испытывать особую любовь между собой на сцене. Эта любовь не романтическая, а другого рода. Только так, по ее словам, рождается магия, делающая игру убедительной.

Елена Воробей была замужем за актером Андреем Кислюком. Их брак длился 10 лет.

После этого она связала себя узами брака с предпринимателем Игорем. В 2003 году у них родилась дочь София, несмотря на то, что на тот момент Игорь был женат на другой женщине. В 2017 году Игорь скончался.

«Мне позвонили из Питера и сообщили, что отец моей дочери в коме. Перелом основания черепа — там не было куска головы. Я подняла все свои связи. Игорю дали палату, специальный матрас, который обеспечивал циркуляцию крови. Он открывал глаза, начал шевелить руками. Мы не понимали, слышит он нас или нет, но я постоянно с ним разговаривала. Эта борьба за жизнь длилась долгих девять месяцев, но мы проиграли», — вспоминала пародистка.

Ее следующим возлюбленным стал звукорежиссер Александр Калищук.

В 2022 году Воробей рассказала, что встречалась с госслужащим и собиралась замуж, но пара рассталась накануне свадьбы.

Чем сейчас занимается Воробей

Елена Воробей продолжает радовать зрителей своими выступлениями. Вместе со Станиславом Садальским она участвует в спектакле «Скупой папик», который идет в Москве. В 2026 году ее репертуар пополнился новыми комедиями. Среди них — «Она разгадала убийство», где играют Андрей Чадов и Глафира Тарханова. Также Елена Воробей участвует в постановке «Мужчина с доставкой на дом» вместе с Дмитрием Миллером.

Артистка продолжает выступать и сольно. Она гастролирует с программой «Елена Воробей и ее Театр». Вместе с Театром комедии и пародии Елена отправилась в тур по Казахстану с шоу «Бенефис. Новое и лучшее».

В мае юмористка Елена представила новую песню на сцене «Измайловского парка». Композиция называлась «Познакомь меня со своей мамой». Она исполнила ее в дуэте с Прохором Шаляпиным.

В апреле 2026 года в семье Воробей произошло горе: скончался ее отец Яков Лебенбаум. Елена проводила родного человека в последний путь на Троекуровском кладбище. Похороны также посетила возлюбленная покойного Зоя, которая моложе его на 20 лет.

Воробей обнялась с последней избранницей отца. Проститься с Лебенбаумом также пришли родные, друзья семьи и коллеги артистки.

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