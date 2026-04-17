Стало известно о состоянии Воробей после сообщений о проблемах со здоровьем Директор Елены Воробей заявила, что юмористка чувствует себя хорошо

Директор заслуженной артистки России Елены Воробей Олеся Подлесная заявила, что юмористка чувствует себя хорошо. В беседе с NEWS.ru она отметила, что знаменитость продолжает активно работать на съемочной площадке в привычном режиме, не беря паузу на восстановление.

С Еленой [Воробей] все хорошо, она продолжает работать на съемочной площадке, — сказала Подлесная.

Ранее сообщалось, что Воробей стало плохо на съемочной площадке. Инцидент произошел на Стандартной улице в Москве. Прибывшие на место медики оказали артистке необходимую помощь.

