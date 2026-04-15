В Сети появились кадры состояния Лерчек после химиотерапии Друг семьи Лерчек поделился ее состоянием после химиотерапии

Друг семьи блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) опубликовал кадры из больничной палаты после очередной процедуры химиотерапии, сообщает Super. На снимках видно, что блогеру стало плохо.

Несмотря на состояние, она пытается понять, как выстроить рабочие процессы. За кадром жених Лерчек Луис поддерживает ее и говорит, что сейчас главное сосредоточиться на здоровье и отдохнуть.

Ранее у Чекалиной родился четвертый ребенок, однако вскоре после выписки из роддома она была экстренно госпитализирована с тяжелым диагнозом. Ребенок, появившийся на свет в феврале от танцевального наставника Луиса Сквиччиарини, получил имя Даниэль. Уже через сутки после выписки из родильного отделения мать доставили в реанимацию.

До этого блогер побрилась налысо после начала курса химиотерапии. Судя по опубликованному видео, девушка находится перед зеркалом с машинкой для стрижки. После того как она увидела результат, у нее началась сильная эмоциональная реакция, она заплакала. Возлюбленный поддержал ее, обняв и поцеловав.