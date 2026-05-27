Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 16:22

«Расстрельный список»: Лантратову внесли в базу «Миротворца»

Лантратова попала в базу «Миротворца» за коридор для вывоза детей из Донбасса

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ее данные внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Омбудсмен отметила, что это произошло после того, как она обратилась к международной общественности с просьбой предоставить гумкоридор для вывоза детей из Донбасса, передает РИА Новости.

Я обратилась к международной общественности, и тогда меня поддержало 19 стран мира <...>. И в ответ на это Украина включила меня в расстрельный список «Миротворца», — сказала Лантратова.

Омбудсмен рассказала, что на Украине против нее возбудили уголовное дело за якобы спонсирование терроризма. При этом она добавила, что в 2014 году вместе с волонтерами привозила раненым детям подгузники и молочные смеси. Лантратова указала, что тогда удалось помочь почти 3 тыс. матерей и детей на Донбассе.

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что жители ЛДНР показали всему миру пример сплоченности, мужества и патриотизма. По его словам, именно благодаря этим качествам регионы вошли в состав России.

Власть
Россия
Яна Лантратова
Миротворец
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил, что страны ЕС лишь имитируют желание переговоров с Россией
Российские космонавты вышли в открытый космос
В России выступили за создание единого рейтинга управляющих компаний
«Боялась оставить дочь даже с отцом»: жертва растления рассказал о травме
Россия и Афганистан договорились об активном сотрудничестве в одной сфере
Путин прилетел в Казахстан
Личный комфорт: как создать интерьер под свой ритм жизни
МИД РФ ответил на слухи о якобы вызове посла России в Нидерландах
Конфликт на Украине сравнили с индустрией
Военкор раскрыл, когда ВС России может ждать «последний и решающий бой»
«Милитаристский угар»: Шойгу объяснил, чем опасна политика Японии
Появились подробности о пожаре на подмосковном мебельном складе
Похитили гуманоиды: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге
Работники пансионата в Арзамасе избили родственников пенсионерки
Житель Чехии стал миллионером за один день
На Уралвагонзаводе оценили эффективность танка Т-90М в зоне СВО
МИД европейской страны вызвал российского посла из-за ударов по Украине
В МВД раскрыли, сколько человек Россия спасла от украинского преследования
Провал контрнаступления и битва за Славянск: новости СВО к вечеру 27 мая
«Волшебных пилюль нет»: нарколог Шуров объяснил, почему люди бросают курить
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.