«Расстрельный список»: Лантратову внесли в базу «Миротворца» Лантратова попала в базу «Миротворца» за коридор для вывоза детей из Донбасса

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ее данные внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Омбудсмен отметила, что это произошло после того, как она обратилась к международной общественности с просьбой предоставить гумкоридор для вывоза детей из Донбасса, передает РИА Новости.

Я обратилась к международной общественности, и тогда меня поддержало 19 стран мира <...>. И в ответ на это Украина включила меня в расстрельный список «Миротворца», — сказала Лантратова.

Омбудсмен рассказала, что на Украине против нее возбудили уголовное дело за якобы спонсирование терроризма. При этом она добавила, что в 2014 году вместе с волонтерами привозила раненым детям подгузники и молочные смеси. Лантратова указала, что тогда удалось помочь почти 3 тыс. матерей и детей на Донбассе.

До этого глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что жители ЛДНР показали всему миру пример сплоченности, мужества и патриотизма. По его словам, именно благодаря этим качествам регионы вошли в состав России.