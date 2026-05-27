27 мая 2026 в 14:37

«Напрямую причастны»: раскрыто, как Запад «заплатил» за смерть детей в ЛНР

Лантратова: Запад деньгами своих граждан оплатил смерть детей в Старобельске

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Беспилотники ВСУ, убившие учащихся Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, были оплачены деньгами западных налогоплательщиков и переданы на Украину как гуманитарная помощь, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на I Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза РФ. Она добавила, что коллективный запад сейчас пытается найти оправдание, называя смерть детей «инцидентом», передает ТАСС.

Рядом лежали обломки беспилотников иностранного происхождения. Те комплектующие, которые как гуманитарная помощь были переданы западными странами на Украину. И благодаря этому оружию убили этих детей. Получается, что западные державы на деньги налогоплательщиков напрямую причастны к убийству невинных детей, — сказала Лантратова.

Ранее Госдума приняла обращение к ООН в связи с террористической атакой Киева на колледж в Старобельске. Депутаты выразили убежденность, что власти Украины, терпя поражение на поле боя, пытались отвлечь внимание от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении президента страны Владимира Зеленского.

