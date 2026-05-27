В Минздраве раскрыли, сколько врачей убили ВСУ с 2014 по 2022 год

Минздрав: с 2014 по 2022 год ВСУ атаковали 91 скорую и убили 20 врачей

Вооруженные силы Украины в период с 2014 по 2022 год атаковали 91 машину скорой помощи, в результате чего пострадали 62 медицинских работника, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий в ходе I Международного форума по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ. Он уточнил, что в результате этих атак 20 человек погибли, передает ТАСС.

За период с 2014 по 2022 год 508 объектов здравоохранения были целенаправленно атакованы украинскими вооруженными формированиями. Пострадало 62 наших медицинских работника, погибло 20 медицинских работников, 91 машина скорой помощи была атакована, — сказал Плутницкий.

Ранее он заявил, что ВСУ применяли боеприпасы с фосфором при атаке на карету скорой помощи Новоайдарской больницы в ЛНР в 2023 году. Замглавы Минздрава напомнил, что в результате трагедии погибли 14 человек, а еще 24 получили травмы.

Также Плутницкий заявил, что Всемирная организация здравоохранения не обращает внимания на удары ВСУ по медицинским объектам. Он отметил, что Россия пытается задокументировать все преступления Киева, но ее усилия остаются без ответа.

