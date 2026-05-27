У украинских войск отсутствуют необходимые ресурсы для организации полноценного контрнаступления в летний период, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник с боевым опытом, бывший разведчик Анатолий Матвийчук. По его словам, все разговоры о подготовке таких действий являются лишь информационным шумом, не подкрепленным реальными возможностями Вооруженных сил Украины.

О контрнаступлении ВСУ говорят уже давно, но вот только кто им позволит этого сделать? Я полагаю, что это пропагандистский шум. Возможны контрудары с выходом за передний край. Я предполагаю, что Украина может реализовать их на Запорожском направлении, возможно, на Купянском, но не более. Контрнаступление такое, как было в 2023 году, ВСУ провести не могут ввиду скудности своих ресурсов. Их попросту нет, — пояснил Матвийчук.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что объявленная главкомом ВСУ Александром Сырским новая тактика боевых действий не имеет под собой реального плана для улучшения позиций украинской армии. По его словам, эта стратегия носит сугубо теоретический характер и на практике сводится к ударам по гражданскому населению.