Глава РСПП рассказал о результатах импортозамещения

27 мая 2026 в 15:49

Глава РСПП Шохин: в сфере разработки ПО Россия импортозаместила 70% материалов

Александр Шохин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В России заместили около 70% материалов в сферах промышленных услуг и разработки ПО, рассказал «ФедералПресс» глава РСПП Александр Шохин. Он отметил, что в части комплектующих и узлов такая доля превысила 50%.

Наиболее применяемые бизнесом форматы импортозамещения технологий — разработки на базе собственных технологических компаний, инжиниринговых центров, специально учрежденных для этой цели, а также путем сотрудничества с профильными технологическими компаниями и/или с университетами, НИИ в части исследований и разработок, а также путем создания инжиниринговых центров, — рассказал Шохин.

Глава РСПП подчеркнул, что производства все еще сталкиваются с недостаточным уровнем автоматизации и роботизации. По его словам, снижается доступность передовых технологических решений.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что компания рассчитывает начать серийный выпуск импортозамещенных пассажирских самолетов SSJ 100 с 2027 года. По его словам, к 2030 году планируется выпускать 20 суперджетов.

Россия
импортозамещение
производства
РСПП
