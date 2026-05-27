Нижегородский «мажор» получил 10 суток ареста за пьяный дебош

Нижегородского сына миллиардера Сергея Корнилова, устроившего пьяное ДТП и оскорблявшего людей словом «нищета», арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство, передает Telegram-канал РЕН ТВ. На этот раз причиной стал скандал в ресторане.

В потасовке участвовали Корнилов, его друг, администрация заведения, посетители и журналисты. Друг молодого человека, буянивший вместе с ним, также арестован. Накануне ему уже избрали запрет определенных действий по делу о массовом ДТП.

Ранее в Нижнем Новгороде сын миллиардера устроил массовое ДТП на своем дорогом кабриолете. Перед аварией он выложил в соцсети ролик, где сидел в ресторане и употреблял алкоголь, а затем сел за руль и сам признался подписчикам, что пьян. Инцидент случился на Похвалинском съезде.

Кроме того, мачеха 21-летнего Корнилова, устроившего массовую аварию в Нижнем Новгороде, заявила, что с пасынком не общается и «не знает его». По словам женщины, молодой человек «не имеет к ней никакого отношения». От брака с отцом мажора она воспитывает 14-летнюю дочь — его сводную сестру.