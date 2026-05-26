Суд отпустил нижегородского мажора после пьяного ДТП на кабриолете

Нижегородский суд запретил определенные действия сыну миллиардера Сергея Корнилова, устроившему ДТП в центре Нижнего Новгорода на кабриолете Mercedes в пьяном виде, передает ТАСС. Молодой человек признал вину и раскаялся.

Ходатайство удовлетворить частично. Избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, — огласил решение судья.

Корнилову-младшему запретили посещать рестораны и бары, где продают алкоголь, водить машину, а также общаться со свидетелями по делу. 18-летнего юношу обвинили по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Сын миллиардера устроил аварию на Похвалинском съезде после видео в соцсетях из ресторана, где он пил алкоголь и уснул. При ДТП кабриолету оторвало колесо. Позже Корнилов-младший заявил, что оказался в «реабилитационном центре для алкоголиков», и принес извинения.

Мачеха Корнилова заявила, что не общается с пасынком и «не знает его». Женщина уточнила, что молодой человек «не имеет к ней никакого отношения». В браке с бизнесменом она растит 14-летнюю дочь.