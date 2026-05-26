В России увидели скрытый смысл во встрече Зеленского с депутатами Рады

У президента Украины Владимира Зеленского есть проблемы, если он стал делать громкие заявления на встрече с членами своей фракции в Верховной раде, заявил ИС «Вести» политик Спиридон Килинкаров. По его словам, Зеленский не ценит депутатов своей фракции «Слуга народа», поэтому такая встреча говорит о разрушении вертикали власти в стране.

То, что он встретился с фракцией, — это уже сигнал к тому, что у него есть проблемы. Он не уважает депутатов своей фракции, не ценит их и считает, что они ему все обязаны. Поэтому то, что он с ними встречается, — это сигнал к тому, что вертикаль власти рушится, монополия власти Зеленского рушится. И для него крайне важная история все-таки сохранить контроль за парламентом в условиях парламентско-президентской республики, — заявил он.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, сообщил о скрытой подготовке к отстранению Зеленского от должности. В качестве доказательства он указал на участившиеся дела НАБУ против окружения президента Украины.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский превратился в кровавого узурпатора в попытках уцепиться за свою должность. По ее словам, политик использует для этого любые средства, но не ради мира, а ради продолжения конфликта.