26 мая 2026 в 17:56

Подросток на питбайке попал под машину и погиб

Подросток на питбайке погиб в ДТП с «Газелью» в Подмосковье

Подросток на питбайке столкнулся с автомобилем «Газель» в подмосковной деревне Ганусово и погиб, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в канале на платформе МАКС. Смерть 12-летнего мальчика произошла прямо на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, 12-летний ребенок, управляя питбайком, при выезде со второстепенной дороги на главную совершил столкновение с автомобилем «Газель». В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте, — сообщили в пресс-службе.

Ранее Мособлдума приняла закон о запрете продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним на территории Московской области. Инициатива поступила на фоне тревожной динамике ДТП с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы.

До этого в Ставропольском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из пневматической винтовки по 11-летнему мальчику, который ехал со своим другом на питбайке. Причиной стало раздражение, вызванное шумом от проезжающего транспорта.

