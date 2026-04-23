Подмосковным детям официально запретили покупать бензин

Мособлдума приняла закон о запрете продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним на территории Московской области, сообщили в пресс-службе «Единой России». Инициатива, предложенная партией, вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Секретарь подмосковной ЕР и спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что партия видит тревожную динамику ДТП с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. Он подчеркнул, что главная задача законодателей — защитить жизнь и здоровье детей, а принятый закон станет необходимым шагом для наведения порядка на подмосковных дорогах.

Документ вводит прямой запрет на продажу бензина, дизельного топлива, газа и смазочных материалов лицам младше 18 лет. Исключение сделано только для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами, при условии предъявления водительского удостоверения. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя — отказывать в отпуске топлива.

Ранее сообщалось, что водители в Великобритании стали активнее воровать топливо на фоне резкого роста цен, вызванного войной в Иране. На рисковый шаг идут в том числе владельцы премиальных автомобилей марок Ferrari, Aston Martin и Mercedes AMG GT.