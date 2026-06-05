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05 июня 2026 в 07:08

Названо российское оружие, вызывающее панику на Украине

Bloomberg: российские баллистические ракеты вызывают тревогу на Украине

Фото: РИА Новости
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Российские баллистические ракеты вызывают наибольшую озабоченность на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, Киев находится в состоянии стресса, поскольку Москва наращивает производство этого оружия и постоянно совершенствует его возможности.

Украина находится в состоянии стресса, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать возможности этого вида вооружений, — говорится в материале.

Агентство отмечает, что на фоне конфликта США с Ираном Киев вынужден искать новые каналы получения боеприпасов. Теперь, сказано в публикации, взгляды украинских властей устремлены в сторону Германии.

Ранее политолог Богдан Безпалько заявил, что истерики президента Украины Владимира Зеленского не помогут ему получить американские системы Patriot и ракеты для них. Однако, по его мнению, Киев может рассчитывать на европейские зенитные комплексы как на компенсацию.

До этого Зеленский дал чиновникам неделю на подготовку контракта на приобретение зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, на данный момент не завершены даже юридические процедуры, связанные с этим соглашением.

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баллистические ракеты
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