Политолог ответил, удастся ли Украине получить американские Patriot

Истерики президента Украины Владимира Зеленского не приблизят его к получению американских систем Patriot и необходимых для них ракет, заявил NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Однако, по его словам, Киев может добиться поставок европейских зенитных комплексов в качестве компенсации.

Я бы сказал, что Зеленский окончательно охамел. Он бросает вызов не столько внутренним чиновникам, сколько внешнеполитическим партнерам. От его украинских коллег ровным счетом не зависит ничего: ни поставки, ни внешнее финансирование. То есть президент Украины бросает вызов и требует ракеты [для систем Patriot] у американцев. Как ему ответят Штаты — это еще большой вопрос. Скорее всего, просто не заметят его заявлений, и, надеюсь, никаких изменений в поставках ракет PAC-2 и PAC-3 не последует. Я очень сомневаюсь, что истерики Зеленского смогут повлиять на техническое решение этого вопроса, — высказался Безпалько.

Он подчеркнул, что ракеты PAC-2 и PAC-3 пользуются большим спросом на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. По словам политолога, многие страны, включая ОАЭ и Турцию, уже приобрели и оплатили эти системы. В то же время, отметил эксперт, американский союзник в лице Израиля также нуждается в этих боеприпасах.

Может быть, Зеленскому предоставят в качестве компенсации какие-то европейские зенитные комплексы. Возможно, их оплатят сами европейцы. Но запасы тоже не бесконечные. Так что это очередная вспышка наглого, возомнившего о себе, но вместе с тем и загнанного в угол политика, — заключил Безпалько.

Ранее Зеленский дал чиновникам неделю на подготовку контракта на приобретение зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, на данный момент не завершены даже юридические процедуры, связанные с этим соглашением.