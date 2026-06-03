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03 июня 2026 в 14:42

Зеленский дал чиновникам неделю для решения проблемы с Patriot

Зеленский установил недельный дедлайн для контракта по системам Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: IMAGO/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский установил чиновникам жесткий недельный срок для подготовки контракта на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot. Как сообщил украинский политик в Telegram-канале, на текущий момент даже юридические шаги по этому соглашению еще не проработаны.

Зеленский написал, что дал окончательный срок в семь дней на выполнение всех подготовительных процедур, связанных с контрактом. Если по истечении этого периода не появится ясности по данному соглашению, последуют кадровые перестановки в органах власти. Президент пригрозил конкретными заменами ответственных лиц без уточнения должностей.

Ранее Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Соединенных Штатов при поставке ракет для систем противовоздушной обороны. Так он отреагировал на российский удар возмездия по военным объектам на территории Украины.

Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар по предприятиям ОПК Украины. Минобороны РФ подчеркнуло, что это стало ответом на удар по колледжу в Старобельске.

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