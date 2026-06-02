ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ОПК Украины

Российские войска в ночь на 2 июня нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в мессенджере МАКС. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на удар по колледжу в Старобельске.

Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам, — говорится в сообщении.

До этого глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора разъяснил госсекретарю США Марко Рубио, что именно послужило причиной принятия Москвой решения о нанесении ответных ударов по Киеву. Как уточнил его заместитель Сергей Рябков, удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске «стал последней каплей в переполненной чаше терпения».