Россиянам объяснили феномен «социальной смерти»

Люди в возрасте зачастую боятся оказаться в состоянии «социальной смерти», при котором человек полностью утрачивает способность взаимодействовать с обществом, заявила в беседе с «Радио 1» эксперт по уходу за пожилыми Мария Беляева. Она отметила, что человек с такой проблемой постепенно начинает чувствовать себя оторванным от жизни.

К 2030 году будет уже не 40%, а больше 60% одиноких пожилых людей. Это глобальный тренд: население стареет, рожают меньше. Наш мозг и гормональная система устроены так, что нам нужно общение, признание, новизна. Без этого мы чахнем, — подчеркнула Беляева.

Она отметила, что человек в любом возрасте нуждается в новых впечатлениях, общении и чувстве собственной значимости. Эксперт добавила, что главным противоядием от одиночества станут обычные повседневные удовольствия, например встречи с друзьями, прогулки на природе, разговор с соседями, любимое занятие.

Ранее демограф Сергей Галиев заявил, что нынешняя молодежь стала рекордно одиноким поколением за последние 100 лет. По его мнению, именно это и стало главным фактором снижения рождаемости.