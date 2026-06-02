ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 15:26

Россиянам объяснили феномен «социальной смерти»

Эксперт по уходу за людьми Беляева: пожилые часто боятся полной утраты общения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Люди в возрасте зачастую боятся оказаться в состоянии «социальной смерти», при котором человек полностью утрачивает способность взаимодействовать с обществом, заявила в беседе с «Радио 1» эксперт по уходу за пожилыми Мария Беляева. Она отметила, что человек с такой проблемой постепенно начинает чувствовать себя оторванным от жизни.

К 2030 году будет уже не 40%, а больше 60% одиноких пожилых людей. Это глобальный тренд: население стареет, рожают меньше. Наш мозг и гормональная система устроены так, что нам нужно общение, признание, новизна. Без этого мы чахнем, — подчеркнула Беляева.

Она отметила, что человек в любом возрасте нуждается в новых впечатлениях, общении и чувстве собственной значимости. Эксперт добавила, что главным противоядием от одиночества станут обычные повседневные удовольствия, например встречи с друзьями, прогулки на природе, разговор с соседями, любимое занятие.

Ранее демограф Сергей Галиев заявил, что нынешняя молодежь стала рекордно одиноким поколением за последние 100 лет. По его мнению, именно это и стало главным фактором снижения рождаемости.

Общество
пожилые
отношения
общение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.