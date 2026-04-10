Эксперт по этикету напомнила, как правильно уступать место в транспорте

Если появилось желание уступить пожилому человеку место в транспорте, не нужно указывать на его возраст, посоветовала в беседе с LIFE.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева. Она также предостерегла от использования слов «бабушка» или «дедушка».

Находясь в общественном транспорте, мы часто уступаем пожилым людям место, не задумываясь, кого из них это может оскорбить. Два момента стоит учитывать, если, например, мы с ребенком в транспорте и заходит человек «золотого возраста». Кстати, по правилам этикета не принято говорить о возрасте человека прямо — например, называть его «пожилым». Хотя мы к этому привыкли, нам так привычнее, но красивее говорить «люди серебряного» и «люди золотого возраста», — напомнила Богачева.

Она обратила внимание, что автоматическое желание уступить место пожилым людям порой воспринимается ими неоднозначно и даже раздражает. Вместо этого лучше встать и вежливо поинтересоваться: «Простите, могу я вам уступить место?». Если человеку это нужно, он согласится, если нет — откажется, пояснила эксперт.

Ранее Богачева заявила, что перед тем как занять очередь, следует поздороваться с людьми и вежливо спросить, за кем именно можно встать. По ее словам, такой подход позволит избежать конфликтов. Она отметила, что фразы вроде «Кто последний?» или «Кто крайний?» могут вызвать раздражение у окружающих.