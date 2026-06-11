Геронтолог рассказала, как сохранить здоровье суставов после 60 лет Геронтолог Хаммад: танцы позволят сохранить здоровье суставов после 60 лет

Танцы и гимнастика помогут сохранить здоровье суставов после 60 лет, рассказала «Здоровью Mail» терапевт, гастроэнтеролог, геронтолог, заведующая терапевтическим отделением №2 НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Екатерина Хаммад. Она отметила, что физическая активность необходима в любом возрасте.

Одно из самых опасных заблуждений — считать, что при гипертонии, перенесенном инфаркте или других сердечно-сосудистых заболеваниях человеку лучше убрать всякую нагрузку. На самом деле правильно подобранная физическая активность входит в лечение таких пациентов, — рассказала Хаммад.

Геронтолог подчеркнула, что также пожилым подойдут быстрая ходьба, силовые упражнения и упражнения на баланс и гибкость. По ее словам, важно проконсультироваться с врачом перед началом физической активности, особенно при наличии хронических заболеваний.

Ранее евролог Александр Евдокимов рассказал, что при активной работе в огороде дачникам рекомендуется использовать наколенники — они позволят снизить нагрузку на суставы. Он также предложил поставить подходящий по росту стул рядом с грядками и в перерывах отдыхать на нем.