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11 июня 2026 в 11:27

Невролог дал советы, как сохранить здоровье суставов при работе в огороде

Невролог Евдокимов посоветовал использовать наколенники при работе в огороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При активной работе в огороде дачникам рекомендуется использовать наколенники — они позволят снизить нагрузку на суставы, посоветовал в беседе с «Вечерней Москвой» невролог Александр Евдокимов. Он также предложил поставить подходящий по росту стул рядом с грядками и в перерывах отдыхать на нем.

Перед тем как хорошо потрудиться на грядках, важно размяться: подвигать коленями и руками в стороны, сделать махи ногами. Не нужно проводить шесть часов подряд у одной грядки. Лучше поработать 40 минут, а потом сделать перерыв на 10–15 минут, в который стоит походить или заняться другими делами. Всю нагрузку необходимо распределять равномерно. Два часа работы в день вполне достаточно: не нужно работать от зари до зари, — порекомендовал Евдокимов.

Он напомнил, что для работ в саду нужно выбирать удобную, мягкую для амортизации и нескользящую обувь. Она защитит от случайных падений и травм.

Ранее тренер Акулина Бахтурина рассказала, что во время работы на огороде можно сжечь 300–600 калорий в час. Она отметила, что такой вид досуга сравним как с кардио-, так и с силовыми нагрузками.

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